ليبيا – أكد السفير المصري في ليبيا تامر مصطفى قرب تجهيز مقري السفارة والقنصلية المصريتين في طرابلس وبنغازي وإعادة افتتاحهما لتقديم خدماتهما.

بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، أوضح أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء جمع مصطفى بالوزيرة نجلاء المنقوش، بين فيه الأول إن الترتيبات جارية الآن لتجهيز مبنى القنصلية المصرية في بنغازي.

وتابع البيان: إن الجانبين تدارسا سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والتعاون القضائي والاقتصادي وتنظيم تواجد العمالة المصرية في ليبيا وتقنين وضعهم، من خلال الربط الإلكتروني للمنظومات المتعلقة بالعمالة.