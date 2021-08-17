ليبيا – توقع عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي تمرير الميزانية في جلسة اليوم الثلاثاء بعد تخفيضها إلى حدود 85 مليار دينار، مشيرًا إلى أن الميل العام يتجه نحو إقرارها.

العرفي رجح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إلغاء بند الطوارئ الذي خصص له 6 مليارات دينار، وتقليص بند التنمية من 20 مليار دينار إلى 15 مليار دينار.

ولفت إلى أن القوانين التي صدرت عن مجلس النواب ستكون سارية إلى أن يتم البت في القوانين المقترحة من الحكومة، خاصة منها المتعلقة بالمرتبات.

كما أوضح أن قانون انتخاب الرئيس شبه جاهز والخلافات بين الأعضاء ليست جوهرية ولم يتبقَّ سوى بند الانتخابات البرلمانية والقاعدة الدستورية، منوهًا إلى أن الخلاف في بند القاعدة الدستورية يكمن في اعتراض بعض النواب على نظام القوائم والنظام الفردي.

وأشار إلى أن الخلاف في موضوع انتخاب الرئيس هو أن يكون ليبي الجنسية، بغض النظر عن جنسية والدته هل هي عربية أو أجنبية، مبينًا أن الخلاف الآخر يتمحور حول العسكريين حيث تم الاتفاق على أن يستقيل ويتقدم للانتخابات، شرط عدم الرجوع إلى عمله السابق لو لم يتم انتخابه أو فشلت حملته الانتخابية.