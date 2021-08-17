روسيا – أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخطة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2021-2024 وتم نشر الوثيقة على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية على الإنترنت.

ووفقا للخطة، يجب على رؤساء هيئات السلطة الفيدرالية والإقليمية، ضمان تنفيذ الاستراتيجية، وكذلك إدخال التغييرات الضرورية على خطط الإدارات والمؤسسات، وتقديم تقرير عن ذلك بحلول 1 أكتوبر.

ويجب على الحكومة الروسية، قبل حلول 15 أكتوبر، إعداد مقترحات لتحسين مراقبة الدخل المالي للموظفين المسؤولين.

ويجب كذلك إعداد الشروط اللازمة لتعزيز الرقابة الجماهيرية على مشكلة الفساد. ويجب على النيابة العامة، وقبل حلول يوليو 2024، تقديم تقرير إلى رئيس الدولة بشأن الإجراءات التي تمت صياغتها للتحقق من الأصول الرقمية والعملة الرقمية التي تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية.

ووفقا للوثيقة، يجب قبل سبتمبر 2023 تقييم مخاطر الفساد في حالة مشاركة العاملين لدى الدولة، في إدارة الشركات الوطنية بدون أجر.

ويجب على هيئات حماية القانون، مع حلول هذا التاريخ، صياغة تدابير من شأنها أن تسمح وبالقانون، بمنع المسؤولين الفاسدين من العمل في مؤسسات الدولة.

المصدر: سبوتنيك