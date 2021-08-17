ليبيا- بعث وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومجلس وزرائها عادل جمعة توجيهين لوزيري المواصلات والداخلية محمد الشهوبي وخالد التيجاني.

التوجيهان الصادران الثلاثاء وحصلت صحيفة المرصد على نسختين منهما أشارا إلى محضر اجتماع لجنة متابعة أوضاع العالقين في دولة تونس المشكلة بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ذي الرقم 177 لعام 2021 وتوصيات اللجنة المذكورة.

وتابع التوجيهان أنه وبناء على التوصيات بشأن ضرورة فتح المعابر البرية والجوية تقديرا للظروف الصحية والإنسانية والاقتصادية مع التشديد على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد ما حتم الإفادة بتعليمات الدبيبة التي تقضي بعمل الوزيرين على إعادة فتح المنافذ البرية مع تونس.

وأختتم التوجيهات بالإشارة إلى وجوب أن يتم إعادة فتح هذه المعابر اعنبار من الخميس الموافق للـ19 من أغسطس الجاري مع الأخذ بكافة التدابير الاحترازية المتخذة لمكافحة وباء كورونا الذي تفشى بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة في كل من ليبيا وتونس.