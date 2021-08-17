تونس – أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أن الحكومة ستتشكل قريبا وفقا لإرادة الشعب، مشيرا إلى أنه لن يتراجع إلى الوراء.

وخلال زيارته لمطار قرطاج الدولي في العاصمة تونس، قال سعيّد إنه “يتألم عند اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع السفر”.

وأضاف أن “الوضع الحالي يقتضي اتخاذ إجراءات مماثلة، الغرض منها ليس الحد من حرية التنقل، بل محاربة الفساد”.

وتابع: “أطلب من بعض السياسيين النزهاء أن يتريثوا قليلا ريثما تستقر الأوضاع، وحرية التنقل مضمونة ولا مجال للمس بها”.

وأشار إلى أن “الإجراء يخص من تتعلق بهم شبهات فساد ومن يهرب أموال الشعب”، مضيفا: “لسنا في دكتاتورية ولم تنصب المشانق”.

وشدد على أن الحقوق والحريات في البلاد مضمونة.

وقال: “الحكومة ستتشكل قريبا وفقا لإرادة الشعب التونسي، ومن يظن أنني سأعود إلى الوراء فهو واهم”.

المصدر: “موزاييك أف أم”