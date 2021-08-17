سوريا – أقر مجلس الوزراء في سوريا زيادة شهرية، مقدارها 30 ألف ليرة سورية، (نحو 12 دولارا) على التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي.

وأوضحت رئاسة المجلس أن التعويض الشهري لشريحة نسب العجز (70 ـ 79%)، ارتفع من 80 ألفا إلى 110 ألف ليرة، وزاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (40 حتى 69%) من 50 ألفا إلى 80 ألف ليرة.

وقالت صفحة الرئاسة أن تلك الزيادة جاءت بعد أن وافق المجلس على اقتراح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع “جريح وطن”، وأضافت أن اللجنة المشتركة للمشروع أقرت زيادة قيمتها 30 ألف على التعويض الشهري لجرحى العجز الكلي من قوات الدفاع الشعبي لتُصبح قيمة هذا التعويض 120 ألف ليرة شهريا.

وأشارت الرئاسة أن تغطية الزيادة لشريحة “العجز الكلي” ستتم من صندوق “جريح وطن”.

يذكر أن الحكومة السورية كانت أقرت في مايو الماضي، منح بعض جرحى تلك القوات (التي تعرف بالقوات الرديفة)، والمصابين بنسب عجز تترواح بين 40 و65%، تعويضا شهريا بقيمة 50 ألف ليرة لمدة 10 سنوات.

كما كان الرئيس بشار الأسد أصدر قبل أكثر من شهر، مرسوما بمنح العسكريين المتقاعدين زيادة وقدرها 40% من المعاش التقاعدي.

المصدر : RT