أفغانستان – عبر محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، عن الأسف لمحاولة فرار أعداد كبيرة من الأفغان، وسقوط بعضهم من الطائرات في مطار كابل.

وألقى نعيم في حوار مع قناة تلفزيون الغد، بالمسؤولية في ذلك على الأمريكيين وحلفائهم الذين قال إنهم شجعوا الأفغان على محاولة الفرار من خلال إعلانهم أنهم سينقلون من عملوا معهم 20 عاما.

وتساءل المتحدث باسم طالبان قائلا: “مطار كابل في يد من؟ ومن دعاهم وقال لهم إننا نريد أن نأخذكم معنا إلى الخارج؟”.

وأشار نعيم إلى أن الحركة كانت قد أصدرت بيانا من أعلى مستوياتها قال للأمريكيين إذا أردتم الانسحاب والفرار فتفضلوا نحن قاتلناكم لذلك 20 عاما، أما الأفغان فهم أبناء الوطن. نحن جميعا أبناء شعب واحد. ونحن إخوة وقد طمأنا هؤلاء مرات وأصدرنا بيانات وخاصة في عيد الأضحى الماضي، بما في ذلك من عملوا مع الاحتلال، مع الأمريكان. بما في ذلك المترجمون”.

وردا على سؤال يقول من هؤلاء الذين تجمعوا في مطار كابل للفرار من البلد، رد نعيم قائلا: “نحن ليس لدينا معلومات دقيقة ولا نعرف من هؤلاء. لكننا سمعنا أن الأمريكيين وغيرهم أعلنوا أنهم سيأخذون من عملوا معهم عشرين سنة”.

المصدر: قناة الغد