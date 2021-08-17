عالم مصري يتحدث عن أكبر كمية طاقة من نوعها تتواجد في مصر يمكنها حل أزمة كبيرة

عالم مصري يتحدث عن أكبر كمية طاقة من نوعها تتواجد في مصر يمكنها حل أزمة كبيرة

مصر – أكد مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية العالم المصري فاروق الباز، أن أكبر كمية من الطاقة الشمسية في العالم تتواجد فوق الصحراء الغربية المصرية.

وتابع الباز خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” أن استخدام السولار والبنزين وغير ذلك من مصادر الطاقة سبب في تغيير المناخ ولحل هذا الأمر لا بد من استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدلا من استخدام السولار والبنزين.

وأشار إلى أنه وفقا لتقارير علمية في حال استخدام الطاقة الشمسية من مساحة 50 كيلو ×50 كيلو متر غرب الفيوم فستكفي كل الطاقة الكهربائية الموجودة في مصر وأيضا للتصدير خارج مصر .

وقال الباز إن السبب في تزايد درجة حرارة الأرض هو ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوى للأرض، موضحا أن التغير المناخي يعمل على زيادة الحرائق وقلة الامطار ولكنه لن يؤثر كما يشاع على دلتا مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية