ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن هدف إعلام ما وصفه بـ”الثورة المضادة” للربيع العربي هو صنع جماهير غافلة واختيار من الغافلين مغفلين لوضعهم في المشهد.

عبد العزيز أكد خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد على دعمهم للمصالحة المبنية على الحق لا المصالحة لذر الرماد بالعيون.

وعلق على بيان مصور لعقيلة صالح زاعمًا : “وثيقة مرئية مسموعة بالصوت والصورة تدين عقيلة صالح إدانة كاملة ليوم الدين إنه شريك، بل هو من أعطى الأوامر بصفته القائد الأعلى حسب موقعه لأنه القائد الأعلى بالهجوم على طرابلس وانتهاك حرماتنا وقتل أبنائنا ودمار بيوتنا وقتل 1600 شاب من شباب البركان، وهجوم على حكومة الوفاق الوطني في ذلك الوقت، الذي هو منتج من منتجات الصخيرات ولكن هذه الخيانة ونقض العهود. وبعدها يقول “حتحات على ما فات” وإن الهجوم على طرابلس كان خطأ والسذج والغافلون الذين يتحولون إلى مغفلين يقبلون، لا يوجد بهم شخص قال لا أنت قلت إن العاصمة مخطوفة ومغتصبة”.

وتابع:” على أهلنا في المنطقة الشرقية أن يعلوا صوتهم ويبينوا الحق وأن يخرجوا ويقولوا هؤلاء لا يمثلوننا، ما دام عقيلة صالح يخرج ويتكلم، هو للأسف يخرج لا يتكلم باسم ليبيا بل يتكلم باسم برقة وأعرف أنه لا يمثل برقة”.

وأردف: “عبد الله السنوسي اليوم لا يختلف اثنان من أهله من المقارحة أن الرجل كان يد القذافي الذي كان يبطش بها، وعلى اطلاع دقيق بكل واحد مات ولم نجد قبره للآن، وهذه اعترافاته بالسجن، مجزرة بو سليم مسؤول عنها وتريدون أن تطلقوا سراحه؟ أو نغلق عليكم المياه؟ وأعرف أن هناك أناسًا من المقارحة لا يطيب لهم هذا الكلام، اخرجوا وتكلموا وقولوا لسنا موافقين. لو عندي سلطة على من قطع الماء إلا مسحتهم بالطيران، كيف تقطع الماء عن 3 مليون؟ المقارحة فيهم أصدقاء أعزاء ومتأكد أنهم غير راضين على هذا الكلام، اخرجوا وتكلموا”.

كما استطرد: “مكالمة الصديق الصور التي انتشرت في التواصل الاجتماعي أكبر إدانة لموضوع عبد الله السنوسي والأمور واضحة، الرجل يتم زيارته كل يوم ولا يعاني من أي مرض، وزيرة العدل لم يخرج يتكلم؟ نطالبه بأخذ إجراءات ضد هؤلاء المخربين”.

وبشأن اللجنة العسكرية 5+5 قال: “أحمد بوشحمة والضباط الذين معه لا أشك ولا أقبل فيهم كلمة واحدة في وطنيتهم وإخلاصهم، ولكن جلوس 5 من البركان مع 5 مع المعتدين هو اعتراف بالمعتدي وأنا هنا أتكلم سياسيًا، ليعترفوا بالخطأ والذنب أولًا وجلوسك معهم من البداية كان خطأ، هذه هي تركات الأمم المتحدة والتي نقول عنها من 2015”.

وأفاد: “بيان اللجنة العسكرية 5+5 عار وفضيحة ويجب ألّا نسكت عليه، الأمم المتحدة هي من باركت الهجوم على طرابلس، أحمد بوشحمة مع احترامي له ما هذا العار وكيف توجه بيان كهذا للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمعتوه حفتر الذي في الشرق؟ إذا كنت لا تعرف السياسية ارقد في حوشك يا بوشحمة. بوتن قال ليس لدي قوات وقالها للأمريكان والكل، هذه المراسلة عار، تركيا جاءت باتفاقية وتم توثيقها في الأمم المتحدة، الجنجويد الذين قاتلوك يا أحمد بوشحمة جنوب طرابلس من سيخرجهم؟ والفاغنر لا يوجد لهم اتفاقية. في شهر 5-2019 لا يوجد اتفاقية فاغنر وأنا كنت في موسكو. كيف تساوي تركيا بروسيا ومرتزقة فاغنر التي لا وجود لها بالهيكلية الروسية؟”.

وتابع قائلًا: “تخيل الحداد يبعث رسالة للنهضة أو رئيس البرلمان ويقول هذا انقلاب! ستنقلب الدنيا، المتمرد المهزوم وقياداته يبعث لقيس سعيد يؤيد الانقلاب ولمصر ويقول نقف معكم، وصرح بأنه لن يعترف بسلطة مدنية. مذكرة التفاهم مع تركيا تملكها حكومة الوحدة الوطنية، روسيا من الذي وقع معها ليملكها؟ هل المجلس الرئاسي أم حكومة الوحدة الوطنية؟ إن كنتم لا تفهمون شاوروا من يفهم”.

وتابع مزاعمه بالقول :”روسيا جاء بها المتمرد واعتبروه القائد العام، لماذا لم تذكروه ؟ الآن ماذا سيفعل المنفي مع روسيا أو حتى الدبيبة؟ عندما أقول إنهم يحفرون لكم ويدبروا لكم مطبات ومزالق، ويأتي واحد غشاش أو عميل ويقول تفسيرات ويزين لكم الباطل؛ لأن هؤلاء هم أعوان الشياطين، إياكم يا عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي أن تمسوا الإتفاقية مع تركيا، قسمًا بالله ستكون ثورة جديدة و17 فبراير جديدة، لا يمكن أن تساوي المعتدي والمعتدى عليه، نحن نريد الصلح ولكن قولوا هذا ظالم وهذا مظلوم”.

وتساءل: “هل تستطيع يا أحمد بوشحمة أن تدخل للجفرة أنت ولجنتك بوجود الفاقنر؟ وهل فيكم واحد يستطيع أن يقول للفاقنر اخرجوا؟ والميغ 29 في قاعدة الجفرة من أتى بها؟ لو كان الدبيبة والرئاسي أتوا بها فمعناه مراسلتكم صحيحة، وإن لم يكونوا هم لماذا تخاطبونهم؟”.

كما أضاف: “أحيي اللواء مصطفى يحيى وأشد على يديه في بيانه وهو مقرر لجنة الـ 5+5، هو يستحق الدبابير المعلقة على كتفه ولو الحكم لدي لأرقيك على بيانك. قادة المحاور الراقدين في بيوتكم الله يحفظكم يجب أن تخرجوا ببيان وتردوا فيه ضد هذا البيان، وكذلك حكومة الوحدة الوطنية والقائد الأعلى يجب أن يوقف هؤلاء الضباط الذين كتبوا البيان”.

وفي الختام تطرق لبيان مجلس الدولة الاستشاري الموجه للأمين العام للأمم المتحدة قائلًا: “استغرب أن مجلس الدولة يكلم غوتيرش، يوم الهجوم على طرابلس كان راقدًا ولم يتخذ أي شيء، والأمم المتحدة ما زالت تعتبر خليفة حفتر وشكلت له لجنة 5+5 وتستقبله وتكلمه وأنتم تخاطبون المجتمع الدولي”.

وعلق على الأحداث الأخيرة في أفغانستان قائلًا: “طالبان 20 سنة وهم يعتبرونها إرهابية وفي الأخير 88 مليار دولار صرفتها أمريكا على تدريب الجيش الأفغاني كلها كلام، فارغ فقد رأينا طالبان ماذا فعلت. اغسلوا يديكم من الأمم المتحدة لأنهم لن يفعلوا شيئًا وسيغرقونكم أكثر”.