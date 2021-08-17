ليبيا- أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون كفاح ليبيا للحفاظ على إنتاجها الحالي من النفط وإن لم يتم تمرير الميزانية من قبل مجلس النواب.

عون أوضح في مقابلة أجرتها معه قناة “بي أن أن بلومبيرغ” الكندية تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد إن ليبيا تنتج نحو مليون و300 ألف برميل يوميا وتسعى لرفعه بحلول نهاية العام 2021 إلى مليون ونصف المليون برميل رابطا ذلك بموافقة مجلس النواب على الميزانية وتعديلاتها.

وأضاف عون إذا لم تتم الموافقة على الميزانية فسيكون هناك تأثير وربما صعوبات كبيرة في الحفاظ على معدلات إنتاج النفط مبينا إن وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية طلبت 7 مليارات دينار أي مليارا ونصف المليار دولار لمشاريع استثمارية لتطوير القطاع النفطي.

وتابع عون إلا أن ما تم تخصيصه في مشروع الميزانية هو 3 مليارات دينار فقط في وقت تدرس فيه ليبيا عروضا قدمتها شركات أجنبية للاستثمار في مشروعات متعلقة بالتكرير من دون تسمية الشركات إلا أن من بين ما يعمل منها حاليا في البلاد هي توتال إنرجي الفرنسية وإيني الإيطالية وريبسول الإسبانية.

ترجمة المرصد – خاص