قبل ساعات من قرعة كأس أمم إفريقيا.. تعرف على كل التفاصيل

قبل ساعات من قرعة كأس أمم إفريقيا.. تعرف على كل التفاصيل

ياوندي – تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، التي ستشهد سحب قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وتجرى القرعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش، التاسعة مساء حسب توقيت السعودية.

وتشهد البطولة مشاركة 24 منتخبا بينها 7 منتخبات عربية وهي: المغرب، والجزائر، ومصر، وتونس، وموريتانيا، والسودان، وجزر القمر.

تصنيف المنتخبات خلال القرعة:

المستوى الأول: الكاميرون، الجزائر، السنغال، تونس، المغرب ونيجيريا.

المستوى الثاني: مصر، غانا، كوت ديفوار، مالي، بوركينا فاسو وغينيا.

المستوى الثالث: الرأس الأخضر، الغابون، موريتانيا، سييراليون، زيمبابوي وغينيا بيساو

المستوى الرابع: مالاوي، السودان، غينيا الاستوائية، جزر القمر، اثيوبيا وغامبيا.

آلية سحب القرعة:

ستجرى القرعة من خلال وجود 10 أوعية، 4 أوعية تمثل تصنيف المنتخبات، الوعاء الأول يضم منتخب الكاميرون مستضيف البطولة والجزائر حامل اللقب، والفرق الأربعة الأخرى في التصنيف وهي تونس والمغرب والسنغال ونيجيريا، بينما توجد 6 أوعية أخرى تمثل المجموعات من الأولى إلى السادسة، وتتضمن أرقام الفرق في كل مجموعة، بمعنى أن الفريق الأول في المجموعة الأولى سيكون مسماه A1، والفريق الأول في المجموعة الثانية مسماه B1 وهكذا.

وماذا عن الـ18 منتخبا المتبقية؟

سيتم توزيعها على الأوعية الثلاثة المتبقية حسب ترتيب الفرق، الوعاء 2 يحمل منتخبات المستوى الثاني، والثالث منتخبات المستوى الثالث وهكذا، بحيث يضم كل وعاء 6 فرق.

كيف تجرى القرعة؟

من خلال سحب كرة من وعاء الفرق ثم كرة من أوعية المجموعات، مع وضع الكاميرون على رأس المجموعة الأولى باعتبارها البلد المستضيف، مع سحب القرعة على اعتبار أن الفرق الخمسة المتبقية في التصنيف الأول، تكون على رأس المجموعات المتبقية.

وللتوضيح أكثر، سيتم مثلا سحب كرة من وعاء منتخبات المستوى الثاني، مع كرة من وعاء المجموعة الثانية، لمعرفة مركز المنتخب داخل المجموعة وهكذا.

المصدر: وكالات