لحظة بلحظة.. أفغانستان في عهد “طالبان” لليوم الثالث

لحظة بلحظة.. أفغانستان في عهد “طالبان” لليوم الثالث

أفغانستان – أفادت وكالة “فرانس برس” اليوم الثلاثاء بأن حركة “طالبان” أعلنت عفوا عاما عن موظفي الدولة، فيما استؤنفت الرحلات الجوية العسكرية من مطار كابل لإجلاء الراغبين في مغادرة أفغانستان.

أهم مستجدات الأوضاع ميدانيا وسياسيا في أفغانستان وحوله:

الخارجية الألمانية: الطائرة التابعة للقوات الجوية الألمانية التي تمكنت الليلة الماضية من الهبوط في مطار كابل، أقلعت وعلى متنها 7 أشخاص فقط

أول طائرة إجلاء فرنسية من كابل تهبط في أبوظبي

سفير كوريا الجنوبية: تلقينا رسالة عاجلة من دولة صديقة بضرورة الإجلاء من أفغانستان

السفير الأمريكي في أفغانستان ينفي فراره من كابل

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: الوضع في مطار كابل يستقر

هروب رئيس البنك المركزي الأفغاني من كابل وانخفاض حاد بالعملة الأفغانية

بايدن يقرر تخصيص 500 مليون دولار لمساعدة اللاجئين من أفغانستان

المصدر : RT