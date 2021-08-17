موريتانيا – أفادت مصادر بخفر السواحل الموريتاني بأن نحو 34 مهاجرا غير نظامي لقوا حتفهم على الأرجح ونجا 6 آخرين بعد غرق زورق خشبي كانوا على متنه في طريق الهجرة إلى جزر الكناري بإسبانيا.

وأوضحت المصادر أن المهاجرين الستة تم العثور عليهم امس وتمكنوا من النجاة في حين توفي رفاقهم على الأرجح وأن عمليات البحث عنهم جارية في سواحل مدينة نواذيبو (450 كم غرب العاصمة نواكشوط).

وأكدت المصادر أن المهاجرين صرحوا لخفر السواحل بأنهم غادروا السواحل المغربية في الثاني من أغسطس وأن الأمواج المتلاطمة وحركة الرياح دفعت بزورقهم جنوبا نحو المياه الموريتانية، مما حال دون وصولهم إلى وجهتهم الأخيرة إسبانيا، وأن الزورق تعطل بسبب الرياح والأمواج ونفاد الوقود والماء والمؤن.

وأوضح الناجون أن رفاقهم وهم من جنسيات إفريقية مختلفة لم يتمكنوا من النجاة وأنهم في أغلب الظن لقوا حتفهم.

وتعتبر السواحل الموريتانية وجهة للمهاجرين غير القانونيين باتجاه أرخبيل جزر الكناري الإسبانية.

يذكر أن عدة آلاف لقوا حتفهم في رحلة الهجرة الخطرة عبر مياه الأطلسي من سواحل غرب وشمال إفريقيا إلى أوروبا منذ مطلع العام الحالي.

المصدر: د ب أ