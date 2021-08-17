ميسي يطلق لقبا على فريقه الجديد.. وينشر صورة مع زوجته

فرنسا – شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بصور من حياته الجديدة، بعد انتقاله إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر ميسي صورة عبر صفحته على موقع “إنستغرام” مع زوجته عارضة الأزياء أنتونيلا روكوزو، خلال إحدى السهرات “عشاء باريسي”.

كما نشر البرغوث الأرجنتيني في خاصية “ستوري” صورة أخرى، يظهر فيها مع بعض زملائه في فريقه الجديد باريس سان جيرمان (يوليان دراكسلر، أنخل دي ماريا، نيمار، كليان مبابي، وكيلور نافاس)، وعلق عليها بعبارة “الفريق الفائز”.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان، قدم يوم السبت الماضي، لاعبيه الجدد للجماهير، وهم: الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والمدافع الإسباني سيرخيو راموس والمدافع المغربي أشرف حكيمي ولاعب خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم إضافة إلى ليونيل ميسي، حيث احتشد نحو 50 ألف متفرج بمدرجات ملعب “حديقة الأمراء – بارك دي برانس” في العاصمة الفرنسية باريس، لمشاهدة “البرغوث” اللاعبين الجدد ومتابعة مباراة فريقهم أمام ضيفه ستراسبورغ (4-2).

وخاض ليونيل ميسي التدريبات للمرة الثالثة فقط يوم أمس الاثنين، بعد انتقاله التاريخي إلى الفريق الباريسي قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر، وذلك بعد أكثر من شهر من التوقف، حيث خاض الأرجنتيني آخر مباراة رسمية له يوم 11 يوليو الماضي، عندما توج مع منتخب بلاده بكأس كوبا أمريكا، على حساب البرازيل بفوزه عليه بهدف وحيد سجله زميله أنخيل دي ماريا.

وذكرت تقارير صحفية، أنه من المتوقع خوض ميسي أول مباراة له بقميص باريس سان جيرمان أمام مضيفه بريست، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، أو في الـ29 من الشهر الجاري ضد ريمس.

بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن الظهور الأول لميسي في لقاء ريمس يبدو أكثر منطقية، كونه يأتي قبل فترة خوض المباريات الدولية، حيث يلعب منتخب الأرجنتين ثلاث مباريات في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022″، أمام كل من فنزويلا يوم 2 سبتمبر المقبل، والبرازيل يوم 5 سبتمبر، ومن ثم ضد بوليفيا في 9 سبتمبر 2021.

المصدر: وكالات