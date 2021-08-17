هرب بمساعدة ابن شقيقه.. القبض على قائد القوة الجوية العراقي السابق بعد هروبه من المحكمة

هرب بمساعدة ابن شقيقه.. القبض على قائد القوة الجوية العراقي السابق بعد هروبه من المحكمة

العراق – أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن السلطات العراقية قبضت على قائد القوة الجوية السابق الفريق الركن حمه أمين بعد هروبه من المحكمة.

وذكر المراسل أن قائد القوة الجوية العراقي هرب من المحكمة بمساعدة عقيد في الجيش العراقي اتضح فيما بعد أنه ابن شقيقه، لكن الأخير ألقي القبض عليه وهو يقود السيارة، بينما لاذ حمه بالفرار في حي سكني اسمه حي العدل غربي بغداد.

وأضاف، أن القوات الأمنية ضيقت الخناق وطاوقت الحي، مما اضطر قائد القوة الجوية السابق إلى تسليم نفسه واقتيد إلى مركز شرطة الصالحية القريب من المنطقة الخضراء الحكومية.

وبحسب رواية مصدر أمني أفاد فإن حمه هرب بسيارة ابن شقيقه التي كانت داخل المحكمة بعدما طلب أن يجلب ملابسه وحاجيات أخرى بعد صدور حكم بالسجن عليه لمدة عامين.

وأضاف، أن ابن شقيقه العقيد في قيادة القوة الجوية هرب بالسيارة، وعندما حاول أحد ضباط الشرطة منعهم من خلال الركوب معهم في السيارة، أشهر السلاح بوجهه وهدده بالقتل.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المراسل أن قائد القوة الجوية العراقية السابق الفريق الركن أنور حمه، هرب من جلسة محاكمته في محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد.

المصدر: RT