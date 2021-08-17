أفغانستان – أفادت صحيفة “واشنطن بوست” اليوم الثلاثاء بأنه تم العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية أمريكية بعد هبوطها بإحدى الدول قادمة من كابل.

وقال ثلاثة مصادر مطلعة على الموضوع إن الأشلاء البشرية تم العثور عليها في عجلة طائرة من طراز C-17 تابعة لسلاح الجو الأمريكي من مطار كابل أمس الاثنين.

وأعلن طاقم الطائرة حالة طوارئ أثناء الإقلاع من مطار العاصمة الأفغانية بعدما تعرقل سحب عجلة الهبوط وعثر فيها على بقايا بشرية لاحقا.

وقال اثنان من المسؤولين، شريطة عدم الكشف عن هويتهما لحساسية الموضوع، إن الاكتشاف جاء بعد أن تم تحويل الطائرة إلى موقع آخر وهبطت هناك.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الطائرة المعنية هي نفسها التي تم تصويرها في مقاطع فيديو انتشر على نطاق واسع ويظهر على ما يبدو أنهما شخصان يسقطان من طائرة C-17 أثناء مغادرتها المطار.

وعبر مسؤول رابع الاثنين عن اعتقاده أن أشخاصا سقطوا “بلا شك” من الطائرة وأن الفيديو حقيقي.

احتشد آلاف المدنيين المستميتين على الفرار من أفغانستان في مطار كابل يومي الأحد والاثنين بعد سيطرة حركة “طالبان” على المدينة، مما دفع الجيش الأمريكي إلى تعليق عمليات الإجلاء.

وتدفقت حشود على المطار، ومن بينهم من تعلق بطائرة نقل عسكرية أمريكية بينما كانت تسير على المدرج.

المصدر: “واشنطن بوست”