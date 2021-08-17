ليبيا – عقد وزير الداخلية اللواء خالد التيجاني اجتماعًا مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية “فرج قعيم”، ومدير أمن بنغازي العميد “رمضان الوحيشي”، ومدير مكتب الوكيل العميد “سالم ماضي”، ومدير مكتب المعلومات بديوان وكيل الوزارة للشؤون الفنية العميد “علي البسباسي” .

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة الخطة الأمنية الموضوعة من قبل غرفة تأمين بنغازي الكبرى، والإجراءات المتخذة لتنفيذ الخطة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في حفظ الأمن والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمكتب الوزير إلى مناقشة العراقيل التي تواجه العمل في تنفيذ الخطة ووضع الحلول السريعة والعاجلة لها.

واستعرض أيضًا آخر المستجدات حول الأوضاع الأمنية بمدينة بنغازي ومدن المنطقة الشرقية والجهود التي تبذل من أجل المحافظة على الأمن وضبط وردع المجرمين ومحاربة كافة أشكال الجريمة كي ينعم المواطن بالأمن والأمان.