تايلاند – تشارك مملكة تايلاند بوفد رفيع المستوى في فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي، الذي تستضيفه مدينة فلاديفوستوك الروسية في شهر سبتمبر المقبل.

وعقد أمس مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى الشرق الاقتصادي الروسي أنطون كوبياكوف اجتماعا مع سفير مملكة تايلاند لدى روسيا ساسيفات ونغسينسافات.

وتمت مناقشة القضايا المتعلقة بمشاركة وفد مملكة تايلاند في المنتدى الاقتصادي، وكذلك إمكانية توسيع التعاون بين روسيا وتايلاند في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية.

وقال كوبياكوف، إنه “خلال المنتدى سيتم سيتم إيلاء اهتمام خاص لتنمية العلاقات مع دول الآسيان، حيث يصادف هذا العام ذكرى مزدوجة بين روسيا وآسيان: الذكرى الثلاثين للعلاقات والذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق الشراكة الكاملة، وفي العام المقبل ستحتفل روسيا وتايلاند بالذكرى الـ125 لإقامة العلاقات الدبلوماسية”.

وأضاف: “نحن منفتحون على مناقشة الأفكار الخاصة بعقد فعاليات الذكرى السنوية، ومشاركة تايلاند بجميع الأشكال في روسيا، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر”.

وسينعقد المنتدى في الفترة من 2 وحتى 4 سبتمبر 2021، والموضوع الرئيسي لمنتدى هذا العام هو “الفرص الجديدة للشرق الأقصى في عالم متغير”، بحسب البيان الذي نشرته المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الحدث الاقتصادي.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى، التي ستعقد في 3 سبتمبر 2021، إلى جانب قادة آخرين.

ومن المتوقع أن يحضر المنتدى آلاف المشاركين من مختلف بلدان العالم، وبحكم الموقع الجغرافي لمدينة فلاديفوستوك الروسية يشهد المنتدى عادة مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من الدول الآسيوية، وخاصة من الصين واليابان.

وتتركز فعاليات المنتدى حول عدة محاور أبرزها آلية دعم المستثمرين، والقطاعات التي تعد أولوية لجذب المستثمرين الأجانب إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وتنمية المنطقة. وخلال المنتدى ستعقد أيضا جلسات حوار.

ويعد المنتدى منصة مهمة لتسليط الضوء على التحفيزات التي تمنحها الحكومة الروسية لتشجيع الاستثمارات في منطقة الشرق الأقصى، وعلى رأسها تلك المتعلقة بمشروع الميناء الحر في فلاديفوستوك.

المصدر: RT