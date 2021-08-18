ليبيا- أطلق وكيل وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون التعدين منصف الشلوي حملة تفتيشية واسعة على المحاجر في جنوب العاصمة طرابلس.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد رافق المدير العام للمؤسسة الوطنية للتعدين فرج الشندولي الشلوي في الحملة التي شملت محاجر مصنع اسمنت سوق الخميس وبعض المحاجر الأخرى، بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية وإدارة إنفاد القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف البيان: إن الحملة تهدف إلى حماية الثروة المعدنية في ليبيا وحصر كافة المحاجر وإيقاف المخالفة منها، وستستمر بشكل دوري في جميع مناطق ليبيا. مؤكدًا منح الشلوي مهلة لمدة أسبوعين لجميع المحاجر لتسوية أوضاعهم مع المؤسسة، بناء على طلب بعض المستثمرين.

بدوره قال الشندولي: إن فروع ومكاتب المؤسسة في كل ربوع ليبيا مفتوحة وتستقبل جميع طلبات المواطنين والمستثمرين. مضيفًا أنه سيتم تطبيق القانون، وأن هنالك تسهيلات مع جميع القطاعات للمستثمرين الملتزمين مع المؤسسة.