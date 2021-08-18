الأردن – أفاد البنك المركزي الأردني اليوم الأربعاء، بأن الدخل السياحي انخفض 44 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي في ظل جائحة كورونا.

وقال المركزي الأردني إن الدخل السياحي انخفض في الأشهر الستة الأولى من 2021 إلى 441.4 مليون دينار (622.5 مليون دولار).

وللمقارنة فقد بلغ الدخل السياحي في نفس الفترة من العام الماضي 784 مليون دينار أردني.

وعصفت جائحة كورونا بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات المتواصلة وتقييد حركة المسافرين، وبات من القطاعات الأكثر تضررا وآخر المتعافين.

(الدولار = 0.709 دينار أردني)

المصدر: رويترز