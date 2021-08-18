الأردن – بحث الأردن والعراق آليات العمل اللازمة لمشروع المدينة الاقتصادية بعد اكتمال تخصيص الأرض من الجانبين لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال اجتماع عقد عن بعد بواسطة “الفيديو كونفرانس” برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي عن الجانب الأردني، ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز وبحضور عدد من المسؤولين من البلدين وأعضاء اللجنة التوجيهية العليا، أن “هذا المشروع الذي يأتي في إطار مشاريع التعاون الثنائي بين الأردن والعراق يستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية ويسهم في تحقيق التكامل في عدد من القطاعات التي ستعود بالنفع على الطرفين”.

وتم تحديد الخطوات اللاحقة لهذا المشروع، والتي سيتم بلورتها من خلال اجتماعات اللجان الفنية من كلا الجانبين، والتي ستعقد في عمان الأسبوع المقبل.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنه سيتم بعدها وضع خطة عمل واضحة والاتفاق على توحيد الإجراءات وآليات العمل والامتيازات والأطر القانونية تمهيدا لطرح عطاءات دراسات الجدوى والإجراءات التنفيذية اللازمة للمشروع بعد انتهاء الجانب العراقي من تخصيص قطعة الأرض اللازمة للمدينة وسبقه بذلك الجانب الأردني.

المصدر: “قناة المملكة”