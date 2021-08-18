ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي إن اتفاق النواب حول قانون انتخاب الرئيس سيضغط على أعضاء ملتقى الحوار الذين يجب عليهم الآن تجاوز خلافاتهم والعودة لمخرجات الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن وتمرير القاعدة الدستورية بشكلها النهائي دون تأخير.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الثلاثاء، أوضح أن ما توافق عليه أعضاء مجلس النواب يعد خطوة مهمة في طريق انتخابات ديسمبر المقبل، لا سيما أن قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب كان قد صدر منذ عام 2014 وتم تضمينه ضمن التعديل السابع من الإعلان الدستوري، ما يعني عدم الحاجة الآن لإجراء تعديل دستوري، إلا أنه خالف توقعات المسلاتي، مشيرًا إلى أن هذه المسألة حسمت بشكل نهائي ولن يتم استخدامها كورقة لتعطيل الانتخابات.

ولفت إلى أنه لا يمكن أن تكون القاعدة الدستورية التي قد تصدر عن ملتقى الحوار الليبي معارضة لقانون انتخاب الرئيس، موضحًا أن مجلس النواب نجح في تمرير مشروع القانون، رغم محاولة عدد من الأعضاء إفشال الجلسة ومنع تمريره.

وبين أن مهام ملتقى الحوار السياسي محددة قانونًا، معتقدًا أن بعض مقترحات لجنة التوافقات تجاوز صلاحيات الملتقى، قائلًا: “لن يكون هناك إقرار لأية قاعدة دستورية ستعارض مشروع قانون انتخاب الرئيس”.

وحول تصريحات المليشيات المسلحة وداعميها، رأى الأوجلي، أنها جاءت متزامنة وتصب في ذات السياق، خوفًا من نجاح اللجنة العسكرية في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، مشيرًا إلى أن قادة المليشيات ومن خلفهم تنظيم الإخوان الإرهابي يسعون بشتى الطرق لإفشال الانتخابات ويتبعون سياسة اختلاق الأزمات لإفشال الاستحقاق الدستوري المقبل.