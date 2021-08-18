ليبيا – باشرت اللجنة الاستشارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة أعمالها بعقد اجتماعها الأول برئاسة رئيس اللجنة وحضور كافة أعضائها أمس الأول بمقر الوزارة لمناقشة آلية عملها المناطة بها، وتنفيذ مهامها وفق قرار تشكيلها الصادر من محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة رقم 254 لسنة 2021 .

اللجنة ناقشت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد و التجارة المهام الموكلة لها في مراجعة المشروعات الاستثمارية القائمة ودراستها وتحقيق مدى جدواها الاقتصادية واقتراح المشروعات الاستثمارية المستهدفة، وتقديم الدراسات اللازمة الهادفة لتنمية الاقتصاد الوطني وفق المؤشرات الاقتصادية الوطنية والدولية، والعمل على تقديم المقترحات للوزارة لاستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص الوطني والأجنبي.

كما استعرض الاجتماع عرضًا مرئيًا للخطة الوطنية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعدة من البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وتضمن أهداف ومراحل تنفيذ الخطة، بالإضافة الى الفئات المستهدفة.

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