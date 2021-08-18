الأردن – أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن المصادقة التركية على اتفاقية التعاون الاقتصادي مع بلاده، ستسهم في فتح مجالات أوسع للتعاون وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وذكرت صفحة رئاسة الوزراء الأردنية أن الخصاونة التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في عمان اليوم، واتفق الجانبان على أن يزور وزير التجارة التركي المملكة خلال الفترة القريبة المقبلة، لبحث آليات تفعيل تلك الاتفاقية وتحديد أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال الخصاونة إن الأردن يتطلع “باهتمام إلى تعزيز علاقات التعاون مع تركيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية”، وأبدى حرصه على “تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين” وأكد “عمق العلاقات التي تجمع الأردن وتركيا”.

وأشارت رئاسة الوزراء إلى أن الخصاونة قدم التعازي بضحايا الحرائق والفيضانات التي شهدتها تركيا مؤخرا، وأبدى تضامن الأردن مع تركيا لتجاوز آثارها.

ونقلت عن أوغلو تأكيده على “العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيز حجم المبادلات التجارية بينهما وبالاتجاهين” قائلا إن حكومة بلاده “تشجع الشركات التركية على الاستثمار في الأردن”.

المصدر: RT