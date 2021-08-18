السودان.. النائب العام يتسلم نتائج التحقيق مع زوجة البشير ورموز حكمه

السودان.. النائب العام يتسلم نتائج التحقيق مع زوجة البشير ورموز حكمه

السودان – تسلم النائب العام السوداني المكلف مبارك محمود عثمان نتائج التحقيق في 4 دعاوى متعلقة برموز النظام السابق، بينهم وداد بابكر زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأشارت وكالة “سونا” السودانية الرسمية إلى أن “ضمن الدعاوى ما هو متعلق بوالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر ووزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبد الباقي عبد الفضيل ومسؤول الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد علي حسن ( الفشاشوية)، لإحالتها للمحاكم المختصة”.

وتواجه زوجة الرئيس المخلوع تهما تحت المادة 7 من قانون “مكافحة الثراء الحرام والمشبوه” لعام 1989 تعديل 1996، وتتعلق بتجاوزات وتملك أراض سكنية وعقارات”.

وأشارت الوكالة إلى أن “بقية المتهمين يواجهون تهما بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي وقوانين غسل الأموال وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وكذلك تتعلق بفساد مالي وتجاوزات إبان توليهم مناصبهم”.

المصدر: “سونا”