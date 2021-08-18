ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أمس الثلاثاء سفير جمهورية مالطا المعتمد لدى ليبيا تشارلز صليبا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

اللقاء استعراض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية آخر المستجدات على الساحة الليبية.

بدورها، أوضحت المنقوش أن الأوضاع في ليبيا تسير للأفضل، خاصة مع وجود حكومة وطنية واحدة تمثل كل الليبيين وتعمل لصالحهم، وفقًا لما تقتضيه المرحلة وصولًا لإجراء الانتخابات القادمة المقرر تنظيمها في 24 من شهر ديسمبر القادم.

من جانبه، عبر السفير المالطي في هذا الجانب عن استعداد بلاده لتقديم كافة أنواع المساعدة لإنجاح هذا الاستحقاق.

كما تم خلال اللقاء بحث تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين الراغبين في زيارة مالطا، بالإضافة إلى أهمية الإسراع بفتح المجال الجوي بين البلدين من خلال تبادل رحلات الطيران .

وفي ختام اللقاء نوهت الوزيرة، إلى أن هناك تواصل مستمر مع وزير الخارجية المالطي، لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التعاون في مختلف المجالات باعتبار مالطا شريكًا اقتصاديًا مهم لليبيا.