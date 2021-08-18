ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن ما يعرف -تجاوزًا- بمجلس الدولة المسيطر عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومن يدور في فلكهم لا يعتبرون مجلس النواب جسمًا شرعيًا حيًا.

امغيب أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يقبلون أن يتقاسموا معه تسمية المناصب السيادية، ويقبلون منه منح الثقة للحكومة، لكن عندما يصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب بما لا يتناسب مع هواهم، يصرخون ويصفونه بالجسم الميت الفاقد للشرعية!”.

وتابع: “اليوم اتضح للشعب الليبي وللمجتمع الدولي من هو المعرقل لإجراء الانتخابات في موعدها”.