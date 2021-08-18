ليبيا – أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق موافقة المجلس على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

بليحق أوضح في بيان رسمي صدر عنه طالعته صحيفة المرصد أنه تمت الموافقة بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل، مؤكدًا إحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية.

هذا وتم التوافق على صيغة بخصوص حق ترشح الموظف المدني أو العسكري في انتخابات رئاسة الدولة الذي يعد متوقفًا عن عمله من تاريخ 3 أشهر من عقد الانتخابات، وله حق العودة إلى منصبه في حالة عدم فوزه في الانتخابات، وتدفع له مستحقاته.