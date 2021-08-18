إنجلترا – أعلنت مدرسة تقع في جزيرة بريطانية نائية شمال المملكة المتحدة عن فرصة توظيف مدير جديد براتب 59 ألف جنيه إسترليني سنويا (77 ألف دولار أمريكي) للإشراف على 3 موظفين و3 تلاميذ فقط.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن المدرسة تقع في جزيرة فير آيل التي يسكنها 60 شخصا فقط.

وسيقوم الفائز بهذه الفرصة الوظيفية التي تم وصفها بـ”فرصة واحدة في العمر”، بإدارة مدرسة تتكون من 3 موظفين و3 طلاب فقط، والعمل لمدة 35 ساعة في الأسبوع مقابل 59 ألف جنيه إسترليني سنويا بالإضافة إلى مبلغ سنوي قدره 2265 جنيها إسترلينيا.

وأشارت المدرسة إلى أن المترشحين لهذه الوظيفة والذين سيجرون بمقابلات العمل ستتكفل الحكومة بدفع نفقات سفرهم.

وتشتهر الجزيرة التي تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة أميال مربعة بجمالها الطبيعي والطيور البحرية بما في ذلك حوالي 10000 طائر البوفن وفقا للإحصاءات.

المصدر: صحيفة “ديلي ميل” البريطانية