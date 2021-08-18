روسيا – أعلن بطل اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA” المعتزل الروسي حبيب نورمحمدوف، أنه أصبح يمتلك أسهما في المنظمة منذ شهر.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية، عن حبيب قوله: “لقد كنت هناك في (UFC) منذ شهر. أنا ودانا وايت، رئيس UFC، تحدثنا كثيرا. لست من أشد المعجبين بالهدايا. سيكون من الأصح، القول إنني اشتريت أسهما”.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف (32) دافع عن لقب بطل “UFC” للوزن الخفيف، بفوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما يوم السبت 14 أكتوبر 2020، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة “UFC 254″، وفاجأ عالم الفنون القتالية المختلطة بإعلانه الاعتزال، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو 2020، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته، وذلك بعد تحقيقه 29 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: وكالات