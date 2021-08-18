سوريا – لقيت امراة وطفلها مصرعهما وأصيب 11 آخرون جراء قصف مدفعي تركي على بلدة أبو راسين بريف الحسكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية.

ووفقا لوكالة “سانا” الرسمية: “قتلت امرأة وأصيب عدد من المدنيين بجروح جراء قصف تركي على بلدة أبو راسين ومحيطها وقصفها بعشرات القذائف المتنوعة بريف الحسكة الشمالي الغربي”.

ونقلت الوكالة السورية عن مصادر أهلية قولها إن “قصفا صاروخيا مكثفا بأكثر من 50 قذيفة نفذته القوات التركية مساء الثلاثاء على بلدة أبو راسين والقرى المحيطة، منها قرية الدردارة بريف الحسكة الشمالي الغربي، تسبب بمقتل امرأة ووقوع إصابات بين السكان وأضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي ومنازلهم”.

وأفاد مصدر آخر بأن “المرأة التي قتلت كانت برفقة طفلها الذي لحقها على الفور”.

وأشارت إلى أن القصف تسبب “بتهجير عدد من الأسر من قراها وحالة من الذعر والهلع بين المدنيين على نطاق واسع”.

وذكرت أن القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها اعتدت في الـ14 من الشهر الجاري على قرى بمحيط ناحية أبو راسين وذلك فى إطار سياسة الضغط والترهيب التى تمارسها أنقرة لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم.

من جهتها أفادت وكالة “هاوار” بأن تركيا قصفت مشروع إدريس العباس الواقع بين قرية ربيعات والزيدية على 3 كم شرق زركان في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة الحسكة.

المصدر: سانا