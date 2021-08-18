إسبانيا – أفاد تقرير صحفي إسباني، امس بأن صبر إدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، قد نفد على المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، لرفض العروض المقدمة للرحيل عن الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإذا لم يقبل أومتيتي أيا من العروض الحالية المطروحة على الطاولة، فيجوز للنادي فسخ عقده من طرف واحد.

وأضافت: “النادي يسعى لتخفيض أجور اللاعبين، واتخذوا من قبل مسار فسخ العقد مع ماتيوس فيرنانديز، وقد يضطرون للقيام بذلك مرة أخرى إذا لم يوافق أومتيتي على الرحيل”.

وتابعت “سبورت” في تقريرها: “يشعر مسؤولو برشلونة بالإحباط الشديد من موقف اللاعب، الذي طلب فرصة أخيرة لإثبات جدارته في الموسم التحضيري، ووافق الجهاز الفني على طلبه، وتم الاتفاق إذا لم يقتنع به كومان سيرحل”.

وأردفت: “منحه المدرب عدة دقائق في أول مباراتين وديتين، قبل أن يخبر أومتيتي بأنه خارج حساباته، لكن الفرنسي لم يف بكلمته ولم يوافق على الرحيل”.

وأشار التقرير إلى أن الكرة الآن في ملعب أومتيتي، إما أن يوافق على الرحيل، أو سيفسخ برشلونة عقده خلال أيام.

المصدر: وكالات