ليبيا- سلط تقرير إخباري نشرته وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على الزيادة الملحوظة لأعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى ليبيا لمغادرتها لاحقا لأوروبا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن خبراء في الشأن الليبي تأكيدهم أن تراجع العنف في ليبيا خلال العام 2021 تسبب بتضاعف أعداد المهاجرين غير الشرعيين المحتمل وصولوهم إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، قياسًا بالفترة ذاتها خلال العام 2020.

ونقل التقرير عن مسؤول في البحرية الليبية رفض الإفصاح عن هويته قوله: إن الزيادة في أعداد المغادرين تصل للنسبة 100% من يناير حتى يوليو الماضيين مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، إلا أن هذا المسؤول لم يذكر أية أرقام محددة لهذه الزيادة.

ووفقًا للمحامي المتخصص في قانون الهجرة أنور الورفلي، فإنه يأتي هذا التزايد لنهاية القتال في ليبيا الذي خلق بعض الاستقرار النسبي المشجع على عبور المهاجرين غير الشرعيين. مبينا إن مهربي البشر زادوا من عمليات التهريب لتعويض الخسائر التي لحقت بهم بسبب الإغلاقات على خلفية تفشي وباء كورونا.

وتابع الورفلي: إن العديد من المهاجرين غير الشرعيين ممن اضطروا إلى تجميد خططهم عادوا إليها الآن. فيما أكد أستاذ العلاقات الدولية ميلود الحاج أن المهربين استغلوا الصراع في ليبيا لدرجة أن البلاد أصبحت مركزًا لمهربي البشر فالعنف وانهيار الدولة سهلًا العبور إلى أوروبا.

واستدرك الحاج بالتأكيد على أن هذين العاملين أخافا المهاجرين غير الشرعيين ممن يخشون التعرض للمعاملة السيئة أو الاختطاف، فيما شدد عبد الرحمن المحمودي الضابط السابق في البحرية الليبية على حاجة البلاد إلى مساعدات دولية لمواجهة التدفق اللانهائي للمهاجرين غير الشرعيين.

ترجمة المرصد – خاص