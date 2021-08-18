ليبيا- كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا إندبندنت” المالطية عن توجيه تهم إلى رجل ليبي على خلفية محاولته قتل شاب إنجليزي يبلغ من العمر 21 عاما.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى إلقاء القبض على هشام علي أبو عجيلة البالغ من العمر 37 عامًا، بعد محاصرة الشرطة منزله في حي “كوي سي سانا” في بلدة “سليما” الساحلية المالطية في الـ15 من أغسطس الجاري، لارتباطه بمحاولة القتل التي تمت في الـ6 من ذات الشهر.

وأضاف التقرير: إن محكمة البلدة برئاسة القاضية “مونيكا فيلا” استمعت إلى معلومات تبين قيام أبو عجيلة بإصابة الشاب الإنجليزي بجروح خطيرة أحدثتها سكين في حي “تيني”، فيما تم العثور على هذه السكين عند تفتيش منزل المقبوض عليه وعبوات تضم أنواعًا متعددة من المواد المخدرة.

وتابع التقرير: إن هذه العبوات تضم حبوب النشوة والكوكايين والحشيش ولا يبدو أنها للاستخدام الشخصي، ما جعل الشرطة توجه إلى أبو عجيلة تهم حيازة المخدرات. مؤكدًا أن “نويل بيكانو” محامي المتهم الذي حضر معه إلى النيابة العامة طالب بالبراءة له.

وبين التقرير: إن النيابة العامة طالبت بإصدار أمر حماية للإنجليزي الذي غادر المستشفى، ما يعني إعادة توصيف الاتهام لمحاولة إصابة بجروح خطيرة لشخص يرتبط بعلاقة قوية مع المتهم. مؤكدًا إن هذا الأمر حفز المحامي للمطالبة بالإفراج بكفالة.

ووفقًا للتقرير، فإن النيابية العامة أكدت أن التهمة الموجهة هي الشروع في القتل، وإن الضحية لم يدلِ بشهادته حتى الآن في وقت توجد فيه مخاوف حقيقية من تلاعب المتهم بالأدلة، مشيرًا إلى تمثيل الإدعاء العام عبر المحاميين “جورج كاميليري” و”إتيان سافونا” والمفتشين “كولين شيلدون” و”وين كاميليري”.

ترجمة المرصد – خاص