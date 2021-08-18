مصر – أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، إن مدير جهاز المخابرات المصرية عباس كامل سيتوجه عقب زيارته القدس إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت وكالة “معا” إن كامل سيتوجه إلى رام الله حيث سيبحث آخر التطورات في المنطقة، مع الرئيس عباس ونظيره الفلسطيني اللواء ماجد فرج.

بدورها، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن رئيس المخابرات المصرية سيلتقي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير دفاعه بيني غانتس في إطار الجهود المبذولة لدفع إعادة إعمار قطاع غزة وتحقيق هدوء طويل الأمد في القطاع.

وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيال حولاتا زار مصر الأسبوع الفائت لبحث تطورات الوضع حول قطاع غزة، وقال موقع “والا” الإسرائيلي حينها إن الاجتماعات تمحورت حول الوضع في غزة والاتصالات الرامية إلى تعزيز نظام وقف إطلاق النار حول القطاع.

المصدر: هآرتس+ معا