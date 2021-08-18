إنجلترا – نشر رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، تغريدة جديدة يغازل فيها الفرعون المصري.

وشارك عباس مع متابعيه على موقع “تويتر”، صورة لصلاح وعلق عليها قائلا “المعجزة” (العجيب).

وكان عباس، أثار جدلا واسعا بتغريدة له عقب إحراز صلاح هدفا تاريخيا لفريقه في شباك مضيفه نوريتش سيتي، السبت الماضي ضمن الجولة الأولى من “البريميرليغ”.

وكتب عباس حينها عبر حسابه في “تويتر”: “آمل أنهم يشاهدون”، وهو ما فسره الكثيرون بأنها رسالة موجهة لإدارة ليفربول التي لم تجدد عقد “الفرعون” حتى الآن، رغم قيامها بتجديد عقود العديد من اللاعبين في الأيام الماضية.

وانتشرت تكهنات طوال الأشهر الماضية حول إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول هذا الصيف، قبل أن تؤكد صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن إدارة ليفربول تعمل حاليا على تجديد عقد النجم المصري بعد ربط المدافع الهولندي فرجيل فان دايك بعقد طويل الأمد مع “الريدز”، حيث كان ينتهي عقده في 2023، وهو نفس تاريخ انتهاء عقد صلاح.

المصدر: RT