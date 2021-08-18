كوريا ج – أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، إن حالات العدوى الاختراقية بفيروس كورونا المستجد، بلغت أكثر من 2100 حالة حتى الآن.

وذكرت الوكالة، أن من بين أكثر من 7.1 مليون شخص تلقوا الجرعة الكاملة من اللقاح ضد فيروس كورونا، كان هناك 2111 حالة أصيبت بالفيروس.

ونوهت الوكالة، بأن 19 شخصا منهم عانوا من أعراض كوفيد حادة. كما أعلنت السلطات سابقا عن وفاة حالتين في الثمانينات والتسعينات من العمر.

وقالت الوكالة إن معدل حالات العدوى الاختراقية كان الأعلى بين الأشخاص في الثلاثينات من العمر حيث بلغ 661 حالة لكل 100 ألف نسمة، وذكرت أن المعدل منخفض بين كبار السن.

وتعتقد الوكالة أنه قد يتم تسجيل حالات مماثلة مع تسارع برنامج التطعيم في البلاد، على الرغم من أن نسبة حالات العدوى الاختراقية منخفض للغاية.

ومنذ بدء حملة التطعيم على مستوى البلاد في أواخر فبراير، تم تطعيم إجمالي 7.08 مليون شخص بالكامل اعتبارا من 12 أغسطس، وهذا يعني أن نسبة حدوث العدوى الاختراقية هو 0.03%، مما يعني أن فوائد التطعيم تفوق بكثير احتمالية حدوث العدوى.

المصدر: وكالة يونهاب