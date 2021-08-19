ليبيا – التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون والمنظمات عمر كتي.

الطرفان ناقشا خلال اللقاء ملف مكتب وزارة الخارجية في المنطقة الجنوبية والخطط المزمع تنفيذها لإعادة افتتاحه قريبًا لأداء عمله على المستوى الداخلي والخارجي، ولتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، إضافة إلى فتح المعهد الدبلوماسي.

من جهته، استعرض عمر كتي خلال اللقاء الآلية التي سيتم تنفيذها لقبول المرشحين، وسبل توحيد مكتبي وزارة الخارجية في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

من جانبه، أكد رمضان أبوجناح على ضرورة مباشرة العمل من مكتب الوزارة بالمنطقة الشرقية، مشددًا على أن يكون هناك نصيب للأشخاص من المنطقة الجنوبية في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية.

ويأتي هذا الاجتماع الذي عقد بمكتب نائب رئيس الحكومة في طرابلس، في إطار مناقشة العمل الدبلوماسي على الصعيدين المحلي والدولي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين في جميع أنحاء البلاد من خلال فتح مكاتب للخارجية في عدة مناطق مختلفة.