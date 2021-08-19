أبو ظبي: أي خطر يواجه السعودية هو تهديد لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات

أبو ظبي: أي خطر يواجه السعودية هو تهديد لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات

الإمارات العربية – أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات جماعة “أنصار الله” الحوثية استهداف المناطق والأعيان المدنية في السعودية بطائرة مسيرة مفخخة.

وأكدت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن “استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية”.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن “يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة”، مؤكدة أن “استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وجددت الوزارة “تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.

وأكد البيان أن “أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها”.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت في وقت سابق من اليوم الخميس، طائرة مسيرة مفخخة، بأجواء اليمن، أطلقت باتجاه المملكة.

المصدر: “وام”