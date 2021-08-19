ألمانيا – تبدأ في ألمانيا أواخر سبتمبر المقبل محاكمة السكرتيرة السابقة لقائد معسكر الاعتقال النازي “شتوتهوف” في بولندا، حسبما أورد المكتب الإعلامي لمحكمة مدينة إتسهويه الألمانية اليوم.

وأوضح بيان للمحكمة أن جلسات الاستماع الرئيسية ستبدأ في 30 سبتمبر على أن تستمر حتى 22 يونيو 2022.

وكانت النيابة العامة في مدينة إتسهويه قالت سابقا لوكالة “نوفوستي” الروسية إن السكرتيرة السابقة وعمرها 96 سنة، متهمة بضلوعها في ارتكاب أكثر من 11 ألف جريمة قتل ومحاولة قتل في فترة عملها سكرتيرة لقائد المعسكر من يونيو 1943 حتى أبريل 1945.

وأقيم معسكر الاعتقال النازي “شتوتهوف” عام 1939 في أراضي بولندا المحتلة شرقي مدينة غدانسك، وقضى فيه حوالي 65 ألف سجين.

ومن المعروف أن النازيين كانوا يجرون على المعتقلين تجارب طبية في المعتقل المذكور، كما تم في المعسكر تنظيم صناعة صابون من دهن البشر.

المصدر: “نوفوستي”