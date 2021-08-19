“الجديد” اللبنانية: ملف تشكيل الحكومة عاد إلى ما دون الصفر

“الجديد” اللبنانية: ملف تشكيل الحكومة عاد إلى ما دون الصفر

لبنان – أفادت قناة “الجديد” اللبنانية بأن “رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي كان مستعدا لإعلان تشكيل الحكومة الليلة، لكنه استشعر ثلثا معطلا بين المطالب ليعود التأليف إلى ما دون الصفر”.

وقالت القناة نقلا عن مصادرها إن “ميقاتي كان مستعدا لزيارة بعبدا وإعلان التشكيلة الليلة في حال وافق رئيس الجمهورية ميشال عون على السير في اللائحة المعدة، لكن التنقيب في التعديلات الواردة أظهر أن عون يريد كسب عشرة وزراء”.

وأضافت أن “ميقاتي استشعر ثلثا معطلا كامنا بين المطالب بالأسماء والحقائب ليعود التأليف إلى ما دون الصفر”.

وقال ميقاتي يوم الإثنين الماضي في تصريح من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس ميشال عون، “نحاول أن نحل موضوع الحكومة بطريقة ملائمة للجميع وأن تكون حكومة قادرة على مواجهة الواقع.. جميعا نعرف الصعوبات وأنه يجب أن نكون يدا واحدة”، مشددا على أنه “يجب أن تتضافر الجهود لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالواجبات”.

المصدر: “الجديد” + RT