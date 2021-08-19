اليوم الخامس من عهد “طالبان” في أفغانستان.. آخر التطورات

اليوم الخامس من عهد “طالبان” في أفغانستان.. آخر التطورات

أفغانستان – تتسارع الأحداث بأفغانستان في ظل اليوم الخامس من سيطرة “طالبان” مصحوبة بتصريحات الحركة بإشراك النساء ومسؤولين بالحكومة السابقة بإدارة البلاد، وسط تحذيرات الغرب من مستقبل البلاد.

-متحدث باسم “طالبان”: نريد علاقات دبلوماسية وتجارية جيدة مع جميع الدول، ولم نصرح بقطع العلاقات التجارية مع أي دولة.

– رويترز عن “طالبان”: أن الحركة ستدعو النساء إلى المشاركة في نشاطات الإدارة الجديدة لأفغانستان، وستعرض مناصب على مسؤولين في الحكومة السابقة.

– “طالبان” تدعو المواطنين الأفغان إلى مغادرة مطار كابل بعد مقتل 12 شخصا هناك منذ الأحد.

– وزير الدفاع البريطاني: مصير أفغانستان بعد حرب قادتها الولايات المتحدة واستمرت 20 عاما يعني أن خصوم الغرب مثل روسيا باتوا ينظرون لعزم الغرب على أنه متراخ.

– زعيم حركة “طالبان”، هبة الله آخند زاده، يأمر بإطلاق سراح جميع “السجناء السياسيين” في أفغانستان، بعد سيطرة حركته على العاصمة كابل.

– ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: طالبان قد تختار الحكم منفردة وتقيم إمارة، أو تشكل حكومة لتقاسم السلطة

– ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: يجب ألا يسمح الاتحاد الأوروبي لروسيا والصين بالسيطرة على الوضع في أفغانستان وأن تصبحا راعيين لكابل.

– وزير الخارجية الفرنسي يحدد خمسة شروط لحركة “طالبان” للاعتراف الدولي بها، هي السماح بخروج الأفغان الراغبين بالمغادرة، واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وعدم تحويل البلاد إلى ملاذ للإرهاب، والسماح بدخول المساعدات، وتشكيل حكومة انتقالية.

المصدر : RT