ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشرته الخدمة الإنجليزية لموقع “بوابة الأهرام” الإخباري المصري الضوء على مسألة الجمود السياسي التي تهيمن على المشهد في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى حصول الموقع على معلومات من مصادر تشير إلى دراسة عدد من أصحاب المصلحة الليبيين والدوليين بدائل لمواجهة هذا التحدي والتحديات الأخرى، المتمثلة بعدم التوصل إلى قاعدة دستوررية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

ووفقًا للمصادر تواصل أطراف أخرى محلية ودولية بخلاف ملتقى الحوار السياسي دراسة الخيارات المتاحة لإنهاء المأزق الحالي، مبينة أن خيارين جديدين تجري مناقشتهما مع جهات محلية وإقليمية ودولية، كان يتم تأييدها من قبل اللاعبين الذين لم تتحقق أهدافهم من خلال الملتقى.

وتابعت المصادر: إن الخيار الأول يقوم على خطة الانتظار حتى يوم الانتخابات، وعندها يسحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة ويعين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فتحي باشاآغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق لتشكيل حكومة جديدة.

وقالت المصادر: إن الخيار الثاني يتضمن تشكيل مجلس عسكري جديد من 3 أعضاء، لتصبح القيادة العامة للقوات المسلحة في برقة وفزان، ويدخل هذا الاقتراح حيز التنفيذ في حالة ترشح القائد العام الجيش المشير خليفة حفتر لمنصب رئيس الدولة القادم.

ترجمة المرصد – خاص