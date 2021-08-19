ليبيا- سلط تقرير ميداني نشره موقع “ليغيت” الإخباري النيجيري الضوء على تجربة مروعة مر بها مهاجر غير شرعي نيجيري خلال وجوده على أراضي ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن المهاجر غير الشرعي الذي يدعى “أجويبور” قوله أنه مر بتجربة مروعة خلال رحلته في الصحراء الليبية تمهيدًا للوصول إلى الساحل الليبي للهجرة منه إلى أوروبا بطريقة غير شرعية؛ إذ غامر بحياته من دون إبلاغ زوجته وطفله بالأمر.

وقال “أجويبور” أنه قرر ذات مرة حفر الأرض للاختباء بسبب البرد في ليبيا، فيما تم اقتحام المعسكر الذي كان يتواجد به، ما حال دون ترحيله إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، ناصحًا بني جلدته بعدم الانطلاق في مثل هذه الرحلة المميتة إلى الأراضي الليبية.

وفي السياق ذاته كشف مهاجر غير شرعي آخر يدعى “فيستوس” تجربته المروعة هو الآخر بعد أن قيل له أن رحلته من نيجيريا إلى ليبيا ومنها إلى إيطاليا لن تستغرق سوى أسبوعًا واحدًا، ليواجه الموت والبيع لعدة مرات في الأراضي الليبية، ما أضطر للاتصال بأسرته لمرتين لجمع المال لإطلاق سراحه.

ترجمة المرصد – خاص