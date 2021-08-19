ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي أن إغلاق منظومة النهر ما زال مستمرًا، والوضع كما هو عليه، والمفاوضات ما زالت جارية، معربًا عن أمله أن تكون هناك أخبار إيجابية.

الساعدي وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالةو البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء، قال: إن أنابيب المنظومة مملوءة بالمياه، وإذا فتحت المنظومة ستكون عملية الضخ سهلة، ولكن لو طالت المدة فسيكون هناك فاقد في الأنابيب في بعض القنوات ما يعني نقص منسوب المياه.

وأضاف الساعدي: “فقدنا نسبة من المياه؛ نتيجة تأخر فتح المنظومة، وأكثر من 3 ملايين مواطن تضرر من عملية الإغلاق”.