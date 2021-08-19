فرنسا – كشفت إذاعة “كادينا سار” الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان، مستاءة من تصرفات الوافد الجديد على الفريق، المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس.

وقالت الإذاعة الإسبانية، إن راموس البالغ عمره 35 عاما “يتصرف بغطرسة تجاه زملائه والموظفين في سان جيرمان”.

وذكرت أنه إن لم يغير راموس سلوكه، فلن يضمن مكانا أساسيا في كتيبة ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان.

ولفتت “كادينا سار” إلى أن راموس، يواصل التعافي من إصابته، ويتوقع أن يسجل المدافع المخضرم الظهور الرسمي الأول له بقميص باريس سان جيرمان بعد فترة التوقف الدولي، أي في الـ12 من سبتمبر المقبل، حينما يقابل “البي إس جي” ضيفه كليرمون، في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وكان راموس، انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر هذا الصيف، بعدما رحل عن ريال مدريد، الذي قضى في صفوفه 16 عاما.

المصدر: sport-express.ru