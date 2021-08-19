ليبيا – أكد عميد بلدية نالوت عبد الوهاب الحجام إن البلدية تعاني من نقص حاد في الأكسجين في مركز العزل منذ شهر ونصف، واصفًا الوضع في البلدية بأنه “كارثي”.

الحجم وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء، قال: إن وزارة الصحة ركبت مصنع أكسجين في مستشفى نالوت المركزي، لكن للأسف بدون ضمان تدريب الكوادر الفنية؛ لتشغيل المصنع والاهتمام به.

وأشار إلى أن عدم توريد قطع غيار لمصنع الأكسجين؛ أدى إلى توقفه عن العمل ، مؤكدًا أن البلدية تواصلت مع وزارة الصحة لكن التجاوب بطيء جدًا.

وأضاف:” هناك أكثر من عشر إصابات كورونا في العناية المركزة،و لدينا مصنع أكسجين خاص كان متوقف وتمت صيانته لكن الإنتاج بسيط جدًا لا يكفي مركز العزل”

الحجام نوه إلى أن مراكز العزل في غدامس وجادو وباطن الجبل و الحرابة تُعاني من نقص حاد في الأكسجين.