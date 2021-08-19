فرنسا – صرح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان لكرة القدم، بأن المهاجم كيليان مبابي، حتى لو لم يجدد تعاقده، فلا يزال لاعبا في صفوف الفريق الباريسي، مؤكدا “سعادته” بتواجده.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، المكرس لمباراته أمام مضيفه “ستاد بريست 29” غدا: “يتبقى في عقد كيليان مبابي عام آخر، وحتى إذا لم يجدد تعاقده، لا يزال لاعبا في صفوف الفريق، وسعيد بتواجده معنا، فهو يعلم ما يريد”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: “تتردد خلال سوق الانتقالات العديد من الشائعات، أغلبها غير صحيح”.

وردا على سؤال “هل نقل إليك كيليان رغبته؟”، قال المدير الفني للفريق الباريسي “كل مناقشاتنا خلال الفترة الأخيرة حول كيفية تحقيق أهداف الفريق، والسعي للفوز في مباراة بريست غدا الجمعة في الدوري، ما يمكنني قوله هو أن مبابي يعمل”.

وواصل: “الأهم من ذلك أن كيليان مبابي هادئ ويعرف ماذا يفعل، ويستعد للمباراة غدا، نريد أن نفوز، علينا أن نأخذ النقاط الثلاث”.

وأتم ماوريسيو بوكيتينو تصريحاته في هذا الشأن “مبابي لاعب بي إس جي، وأعتقد أنه سيبقى معنا الموسم الجاري، فهو يعمل بكل جدية من أجل المستقبل”.

ولدى كيليان مبابي رغبة شديدة في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، وأوصل رسالة واضحة إلى ناديه باريس سان جيرمان، برغبته في اللعب مع النادي الملكي خلال منافسات الموسم (2021-2022).

ونقلت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، وعبر غلافها الرئيسي صباح اليوم الخميس، عن كيليان مبابي، قوله: “أريد الذهاب إلى مدريد، لن أجدد”.

وبحسب ما نقلته الصحيفة الإيطالية، فقد التقى مبابي مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان للإعراب عن نيته مغادرة ملعب “حديقة الأمراء” خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

ورغم نتيجة ذلك الاجتماع، إلا أن باريس سان جيرمان قرر عدم تغيير خططه مع اللاعب، حيث يشدد النادي الفرنسي على عدم نيته في البيع، وسيخاطر بخسارته مجانا في صيف 2022.

المصدر: وكالات