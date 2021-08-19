الولايات المتحدة – أعلن علماء جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، عن وجود علاقة متبادلة بين تناول المشروبات المحلاة بصورة منتظمة، وخطر الموت المبكر.

ويشير موقع PubMed، إلى أن العلماء على مدى 20 عاما، درسوا النظام الغذائي لأكثر من 100 ألف امرأة (متوسط العمر -حوالي 53 عاما ) بشأن المشروبات غير الكحولية التي يشربونها غالبا.

واتضح للباحثين من نتائج هذا الاستطلاع، أن المشروبات المحتوية على نسبة عالية من السكر مثل مغلي الفواكه والمياه المحلاة والشاي وغيرها، أثرت سلبا في صحة المشتركات في هذه الدراسة. وتبين أن خطر الموت المبكر ، بين اللواتي يتناولن هذه المشروبات يوميا، كان مرتفعا جدا. وبعد مضي 20 عاما على بداية الدراسة توفيت 14143 امرأة من المشتركات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية طلبت من الدول في وقت سابق، فرض ضريبة إضافية على المشروبات المحلاة، بهدف الحد من السمنة والسكري وتسوس الأسنان بين السكان.

المصدر: نوفوستي