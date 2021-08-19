مصر – كشف المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام عن سبب اختفاء الزعيم، موضحا أن ما يتردد عن خوفه من الإصابة بفيروس كورونا، غير صحيح.

وقال: “الكلام دا مش حقيقي خالص الزعيم عادل إمام عارف كويس أنه كل واحد ليه معاد هيروح فيه، كل اللى بيحصل دا مجرد أسباب كلنا هنمشي فى المعاد المحدد لينا”.

وأضاف: طبعا الزعيم بيعز عليه فراق أحبابه دلال عبد العزيز الله يرحمها كانت غالية علينا كلنا وكمان الفنان الكبير سمير غانم الناس كلها تعلم هو كان ايه بالنسبة للزعيم وزعل على فراقه جدا، وكمان الفنان الراحل سعيد صالح الله يرحمه عز على الزعيم غيابه أوي.

وكان المنتج عصام إمام قد نفى إصابة الزعيم بفيروس كورونا وخضوعة للعزل المنزلى حاليا، قائلا: “أنا مش فاهم بجد الناس دى بتجيب الكلام دا منين هو انتو ليه مستعجلين عليه وكل شوية شائعات مرض وتعب”.

وكانت شائعة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل المنزلي، انتشرت بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

المصدر: الوطن